"Final Big Bang" der Planet Festival Tour im Gasometer

Auch dieses Jahr haben sich die besten Acts der Playoff-Shows der Planet Festival Tour in der Szene Wien für das große Finale qualifiziert. Am 18. Mai 2024 wird es also noch einmal spannend, der "Final Big Bang" geht in der Raiffeisen Halle im Planet.tt Gasometer über die Bühne. Die besten Acts der Playoffs werden hier ordentlich einheizen und um den ersten Platz rittern.