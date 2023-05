Die kanadische Punkrockband Sum 41 hat ihre Trennung bekannt gegeben. "Wir wollten, dass ihr das zuerst von uns erfahrt", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Musiker: "Sum 41 wird aufgelöst." Die Band werde alle für 2023 anstehenden Tourdaten abschließen, inklusive dem Auftritt beim Nova Rock-Festival am 8. Juni. Ein letztes Album soll den Titel "Heaven :x: Hell" tragen. Dann werde es noch eine letzte, weltweite Tour geben, "um dies zu feiern".