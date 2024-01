RAF Camora verschiebt Tour: Auch Wien-Konzert betroffen

Seine Fans und Partner bittet der Rapper um Verständnis, er brauche nun die Zeit, um sich zu regenerieren.

Von den Verschiebungen betroffen ist auch das geplante Konzert in der Wiener Stadthalle am 2. März. Ein Ersatztermin steht derzeit noch nicht fest, die Konzerte sollen auf das letzte Quartal des Jahres verschoben werden. Dazu schreibt der Musiker weiter: "Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Shows Ende des Jahres. Nähere Infos zu den genauen Terminen folgen in Kürze. Wendet euch bei Fragen bitte direkt an die Verkaufsstellen eurer Tickets (Eventim, oeticket, etc.) bzw. eurer Bundles (30 Grad Merchandising)."