Rammstein kommen mit riesiger Show nach Wien

Dass Till Lindeman und seine Truppe vor allem ein Garant für mitreißende Live-Shows mit ordentlich Pyrotechnik sind, ist allgemein bekannt. Insofern können sich die österreichischen Rammstein-AnhängerInnen 2023 auf jede Menge Lautstärke und Bombast freuen.

Was das bedeutet, konnte man in diesem Jahr bereits in vielen Zeitungen nachlesen: eine Bühnenkonstruktion, die auch schon mal ein Stadiondach überragt, die Funken und Flammen schlagende Show, die perfekt eingespielte Band, der Humor und das Pathos einer Rammstein-Inszenierung – all das ist in dieser Art, Größe und Qualität in der Musiklandschaft einzigartig.

"Sehr viel Feuerwerk, viel Knall und Rauch“ schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung zu ihren Shows. Und ja, das bekommt man bei Rammstein live allemal.