Die Konzertagentur "Howart.live" sorgt bei den aktuellen winterlichen Temperaturen für Vorfreude auf den nächsten Konzertsommer: Pop-Superstar Robbie Williams gibt nämlich ein Konzert in Kärnten, wie nun bekannt wurde. Am 22. Juli 2023 lädt er am Open-Air-Gelände "Viereck", direkt unter der Burg Hochosterwitz, zum großen Open-Air-Event.



Nachdem beide Wien Shows inzwischen beinahe ausverkauft sind, können sich Fans also auf einen weiteren Österreich-Termin 2023 von Mister Entertain You freuen.