Pop-Superstar Robbie Williams macht wieder Tourstopp in Österreich – und das nach relativ kurzer Zeit. Denn noch im März dieses Jahres hatte der Brite gleich zwei Konzerte in der ausverkauften Wiener Stadthalle gespielt.

Doch diesmal findet die Show nicht in Wien, sondern in Kärnten – genauer gesagt am Open-Air-Gelände "Viereck", direkt unter der Burg Hochosterwitz, statt. Das Ambiente dieser geschichtsträchtigen Location hätte den Ausschlag gegeben, so Konzertagentur "Howart.live".

Support kommt vom britischen Sänger Callum Scott sowie von Herr Speer.