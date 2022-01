Kremser Elvis-Interpret Ron Glaser verstorben

Abschied von Ron Glaser

"Ron war ein kompromissloser Vollblutmusiker, der es liebte, mit seiner Leidenschaft zur Musik sein Publikum zu begeistern. In diesem Sinne wäre es sehr schön, wenn ihr ihn und sein musikalisches Werk weiterhin in die Welt verbreitet," heißt es in dem Facebook-Posting seines Bruders Sascha Glaser vom 8. Jänner. Bereits am 11. Dezember soll sich Ron Glaser im Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung befunden haben. Der Musiker wurde nur 37 Jahre alt.