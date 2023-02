ORF-Sparpläne: Dem RSO droht das Aus

Am Montag wurde bekannt, dass das RSO laut dem Sparplan, den der ORF aufgrund der Wünsche der Politik schnüren muss, wohl keine Zukunft mehr hat. Der Aufschrei in der Kulturszene war groß, mittlerweile haben sich auch einige politische VertreterInnen für den Erhalt des Orchesters ausgesprochen, darunter etwa Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger oder ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer.

Angelika Möser, künstlerische Leiterin des RSO, will gegen die Einsparungspläne ankämpfen, es sei "noch keine Entscheidung gefallen", wie sie in Medienberichten einräumte. Am 23. März ist die nächste Zusammenkunft des ORF-Stiftungsrates festgesetzt, bis dahin wolle sie um den Fortbestand des RSO kämpfen.