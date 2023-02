Russkaja gaben Auflösung bekannt: "Ziel im Internet geworden"

Der 3. Februar war eigentlich als Erscheinungstermin ihres neuen Albums "Turbo Polka Party" angesetzt. Doch am selben Tag überraschte die heimische Ska-Punk-Gruppe Russkaja mit dem offiziellen Aus ihrer Band nach fast zwei Jahrzehnten.

"Dies ist der traurigste Tag der Bandgeschichte nach 18 Jahre, aber der wütende Krieg in der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, macht es uns unmöglich, mit einem Image und Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Soviet-Thematik und Sprache bedienen," so die Band via Social Media.