Sam Smith in der "Unapologetic Era "

Der Star des Abends betrat schließlich gegen 20:45, in ein riesiges Cape gehüllt, die Bühne der Wiener Stadthalle. Sam Smith enthüllte gleich selbst die unter dem Leintuch verdeckte HIntergrundkulisse: eine goldene Männerstatue, die auf dem Boden lag, mit dem Hintern zum Publikum gewandt. Als Einstieg performte Smith gleich seinen Welthit "Stay With Me" in Piano-Begleitung. Und schillerte selbst in einem goldenen Outfit, inklusive goldenes Korsett und goldfarbene Plateau-Schuhe. Eines von vielen Stylings, die die Zuschauer:innen an diesem Abend zu sehen bekamen.

Smith überzeugte mit Smashern von seinen älteren Alben wie "Too Good At Goodbyes" (in Acoustic-Version mit Gitarre), "Like I Can" sowie neuen Tracks wie "I'm Not Here To Make Friends", "Lose You" und "Missing You". "Es ist so gut heute hier zu sein", erzählte der britische Superstar, der sich 2019 als non-binär outete, sprich sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. "Danke, dass ihr es für mich und meine Freund:innen möglich macht, dass wir herkommen und Musik machen können." Zuletzt war das musikalische Talent 2018 live in Wien zu hören.