Shawn Mendes: "Brauche Zeit, um zu heilen"

Nach Gesprächen mit seinem Team und Gesundheitsexperten müsse er sich nun "etwas Zeit nehmen, um zu heilen und mich in erster Linie um mich selbst und meine geistige Gesundheit zu kümmern", schreibt der Musiker weiter. Sobald es weitere Updates gebe, werde er seine Fans informieren.

Die "Wonder: The World Tour" startete im vergangenen Monat in Portland und soll bis August 2023 gehen. Im kommenden Jahr stehen laut Tour-Plan auch Konzerte in Deutschland, unter anderem in München, Berlin und Hamburg an.