Teure Bühnenshow und stabile Vocals

Das Bühnenbild wurde beim Konzert von Mainact David vor allem durch eine riesige Videoleinwand getragen. Mehrere Einspieler der Künstlerinnen und Sängerinnen des Abends sowie kreative Szenenbilder sorgten dafür, dass die Fans für 1,5 Stunden in eine eigene Welt eintauchen durften. Und dafür sorgte nicht nur das Ambiente, sondern vor allem Shirin David selbst, die ihr Set mit "Babsi Bars" eröffnete und dabei auf einer Schaukel auf die Bühne schwebte. David startete in einem schwarzen Lederanzug, der insgesamt einen von vier verschiedenen Looks im Laufe des Konzerts ausmachte. Ein weiteres Highlight war auch der Jetski, auf dem die 28-Jährige auf die Bühne fuhr, um "Hoes up, G's down" zu performen. Ein besonderer Eye Catcher her war Shirin Davids Oberteil: ein Glitzer-BH mit der Aufschrift "f*tzig".

Lieder wie "Ich darf das", "Last Bitch Standing" oder "Lächel doch mal" wurden nicht nur fehlerfrei performt, sondern auch stimmlich souverän über die Bühne gebracht. In ihren Texten provoziert David gerne, um auf Sexismus, die Notwendigkeit des Feminismus' und den Zusammenhalt von Frauen aufmerksam zu machen. "Geb' ihm eine Kostprobe seiner toxischen Medizin, wie er mir, so ich ihm, das ist f*tzig-feminin", rappt die Geschäftsfrau, die während ihres Auftritts auch nicht davor zurückschreckte, mehrmals Werbung für ihren Podcast "DirTea Talk" zu machen.

Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Hamburgerin von 2014 bis 2018 als YouTuberin tätig war. Mit Werbung, Reichweite, Marketing und Klicks kennt sie sich eben aus.