GOOD WILSON: Die Träumer

Zum Schluss hat das Haus der Musik noch ein ganz besonderes Schmankerl in petto: Good Wilson. Die Songs der Band passen perfekt zum Frühlingsbeginn und laden nur so zum Dahinschwelgen ein. Neben den träumerischen Beats und Klängen thematisieren die Musiker:innen aber auch zeitgemäße und teils ernste Themen. So zum Beispiel in ihrem Song „Bats from the Buffet“, in dem sie die Entstehungstheorien rund um die Corona-Pandemie aufgreifen.

Eines kommt dabei aber nie zu kurz: der Humor! Das Musiker:innen-Kollektiv möchte so all den Ärger und Frust lieber in etwas Positives verwandeln. Und damit bildet die Band aus unserer Sicht auch den perfekten Abschluss für einen Abend, der Ihre Sinne mit Sicherheit beleben wird. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen Sie hier: