Slash legt nach: Neues Album, Live-Konzert in Wien im Sommer

Slash: "Eine Reise, die nie endet"

Über seine Karriere sagte der 56-Jährige Amerikaner bei der Pressekonferenz: "Das ist eine Reise, die nie endet. Ich habe gelernt, dass man hart arbeiten muss, wenn man weiter dabei sein will. Ich kann mir nicht vorstellen aufzuhören." Darum war der Lockdown auch eine besondere Herausforderung für ihn: "Geduld ist eine wichtige Tugend. Davon habe ich nicht so viel", lachte Slash. "Durch die Pandemie war ich gezwungen, mich in Geduld zu üben. Ich glaube, ich habe in den vergangenen Jahren viel in dieser Hinsicht dazugelernt."