The Killers brachten Menge zum Singen

Nach einem gelungenen Aufwärmprogramm mit der Vorband "The Lathums" ging es um 21.00 Uhr schließlich los. Fanden neuere Songs wie "My Own Soul's Warning" gefühlt eher weniger Anklang bei den ZuschauerInnen, wurden die kollektiven Gesangskünste dafür umso mehr bei Krachern wie "When You Were Young", "Jenny Was a Friend of Mine", "Somebody Told Me" oder "Human" mobilisiert. Bewährtes funktioniert eben, besonders, wenn es ordentlich Lärm macht und man dazu nach Herzenslust mitgröhlen und springen kann. Dazu hatte man schließlich viel zu lange keine Gelegenheit mehr.

Frontmann Brandon Flowers stand unter Strom und gab den ruhelosen wie charmanten Animateur, der in der vergangenen Dekade glücklicherweise nichts von seiner Stimmkraft eingebüßt hat. Außerdem gab es für die Show noch Backgroundsängerinnen als Support. Zwar wirkt der durchgetaktete Bombast stellenweise fast schon zu einstudiert, der guten Laune des Abends tut dies aber keinen Abbruch, eher im Gegenteil.