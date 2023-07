Ermittlungsverfahren gegen Lindemann

Vor dem Olympiastadion kam es im Vorfeld auch zu Protesten, laut Polizeiangaben forderten rund 300 Personen ein Verbot der Konzerte in Berlin. Die Protestierenden waren zuvor in einem Demonstrationszug zum Stadion gegangen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ob der aktuellen Vorwürfe gegen Lindemann bereits ein "Ermittlungsverfahren wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln" eingeleitet. Dieses ist derzeit am Laufen, während die Band ihre Tour planmäßig fortsetzt. Lindemann ließ durch seine Anwälte bereits alle Vorwürfe, er habe in der Vergangenheit Frauen bei Konzerten "mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt", um "sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können" als "ausnahmslos unwahr" bestreiten. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.