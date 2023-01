U2 machen Zeitreise in die Gegenwart

Gitarrist The Edge (61), der die neuen Songs kuratiert und produziert hat, erklärt laut Pressemitteilung, dass das Projekt als Experiment begann und sich schnell zu einer persönlichen Besessenheit entwickelt habe. "Musik ermöglicht Zeitreisen, und wir waren neugierig darauf, wie es wäre, unsere frühen Songs mit uns in die Gegenwart zu bringen [...]." Weiter beschreibt der Musiker den musikalischen Prozess mit den Worten: "Intimität ersetzte die Post-Punk-Dringlichkeit. Neue Tempi, neue Tonarten und in einigen Fällen neue Akkorde und neue Texte kamen hinzu."

Die 40 neu aufgenommenen Tracks versammeln sich auf vier Platten, die jeweils unter dem Namen eines der Bandmitglieder laufen. "Songs Of Surrender" präsentiert dabei auch viele Klassiker der Band im neuen Soundkostüm, darunter "With Or Without You", "One", "Beautiful Day", "Sunday Bloody Sunday" oder "Invisible".