Persönliches mit Publikum teilen

In dieser Phase hätten sich "die Themen irgendwie von selbst gefunden, wie man sich vorstellen kann. So wenig konzeptionell diese Platte ist, so sehr ist sie therapeutisch. Es war einfach nur noch eine Notwendigkeit, das zu machen", erklärte er. "Das war einer der vielen Äste, an denen ich mich und wir uns als Band in diesen Monaten festhalten konnten." Ob dabei zu Persönliches zu Tage tritt, um es mit dem Publikum zu teilen? "Als Künstler haben wir schon vor zehn Jahren einen Pakt mit der Öffentlichkeit unterschrieben. Wir stellen ihr schon seit dieser Zeit zutiefst persönliche Inhalte vor und hoffen, dass sie entscheidet, was sie davon gebrauchen kann." Wanda hofft, dass die neuen Songs tröstend wirken "bei Schwierigkeiten, Krisen, vielleicht auch Verlusten".

Zurück zu "Bei niemand anders": Ist ihm die Entstehung seiner Songs im Nachhinein oft ein Rätsel, kann er sich diesmal an alles erinnern. "Ich habe das Lied am 3. Jänner dieses Jahres geschrieben, nach einem katastrophalen Silvester, das ich zu meinem ewigen Bedauern ohne meinen Vater verbracht habe. Mir war da schon klar, dass ich ihn verlieren werde, und ich wollte, so egoistisch das sein mag, nicht noch etwas Schönes mit ihm verbinden, das ich dann endgültig verliere." So habe er alleine gefeiert und "den Countdown runtergeheult ins nächste Jahr". Danach sei er in ein Loch gefallen, bis es ihn gepackt habe und er sich ans Klavier gesetzt hat.