579 Millionen Menschen weltweit leben ohne Zugang zu jeglicher Trinkwasserinfrastruktur. Viva con Agua, eine Non-Profit Organisation aus Deutschland, will sich diesem Problem stellen. "Die Communities der Kunst- und der Musikszene sollen sich zusammen für Wasserprojekte einsetzen", erklärt Ascan Breuer, Pressersprecher der Organisation in Österreich. Dafür findet am Weltwassertag, dem 22. März, eine Benefizaktion im Wiener Riesenrad statt.