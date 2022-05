Start für Festival im Wiener Musikverein: "A!"

Programm-Highlights im Musikverein

"Die Programmlinien folgen der musikalischen Frage: Wie wurden Stücke geschrieben, die ein Zentrum haben, einen Ton, eine Mitte?", heißt es in der Festival-Ankündigung. "Das Gegenteil davon wird ebenso im Festival präsent sein: Denn das 'A' steht nicht nur für den Konsens. Es steht auch für die Abweichung. Auch diesen Gedanken folgen wir mit künstlerisch vielfältigen Programmen."

So hat etwa Georg Friedrich Haas für das Festival im Auftrag der Gesellschaft der Musikfreunde ein neues Orchesterwerk komponiert ("ungefähr ganz genau"), das vom ORF RSO Wien und Marin Alsop am 2. Juni uraufgeführt wird. Erwartet werden u.a. die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann (30./31. Mai), das Chamber Orchestra of Europe und Simon Rattle (5./6. Juni) und die Wiener Symphoniker mit Lorenzo Viotti (15./17.6.). Pianist Igor Levit gibt gleich drei Konzerte (13.-15. Mai).