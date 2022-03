Wiener Sängerknaben sammeln mit Konzert Spenden für die Ukraine

Mit einem Benefizkonzert wollen die Wiener Sängerknaben anlässlich des Kriegs in der Ukraine am 11. März Spenden für "Nachbar in Not" sammeln. Auf der Bühne des MuTh-Konzertsaals stehen auch die Wiener Chormädchen, der Chorus Juventus und der Elevenchor. Auf dem Programm findet sich Musik zu den Themen Frieden und Gemeinsamkeit, wie es am Mittwoch hieß.