Jubiläumsfeier

Für die österreichischen Fans war es das erste Live-Wiedersehen mit der legendären Crew seit ihrem letzten Stopp hierzulande in der Arena 2015. Und es galt etwas zu feiern: Genau 30 Jahre ist es her, dass der Wu-Tang Clan (der Name ist übrigens eine Anspielung auf den 70s-Martial-Arts-Film "Die 36 Kammern der Shaolin") sein heute als ikonisch geltendes Album "Enter The Wu-Tang (36 Chambers)" veröffentlichte und damit die Geschichte des Hip-Hop neu schrieb. Die Platte wurde als eine der einflussreichsten Alben der 1990er und als eines besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten bezeichnet, unter anderem vom "Rolling Stone".

Für die Fans galt es am Dienstag also, einer Ära zu huldigen. Wien packte somit trotz Tropenhitze die übergroßen Hoodies aus und legte die passenden Goldkettchen an, auf Kommandos wie "Wu-Tang ain't" schallte motiviert "nothing to fuck with" zurück.

Kurz erklang das Nancy-Sinatra-Cover von "My Baby Shot Me Down", dann legten RZA, GZA, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck und Cappadonna auch schon mit "Bring da Ruckus" und "Da Mystery of Chessboxin" voll los, beide Tracks von besagtem Jubiläums-Debütalbum.