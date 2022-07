Arzt rät Fred Durst von Tournee ab

Des Weiteren veröffentlichte Durst ein Video-Statement auf der offiziellen Webseite von Limp Bizkit. "In Vorbereitung auf die Sommer-Tour 2022 in Großbritannien und Europa habe ich beschlossen, einige Tests zu machen, um sicherzustellen, dass ich in guter körperlicher Verfassung bin und alles in Ordnung ist", erklärt der Sänger. Doch zu seiner Überraschung habe ihm sein Arzt einen Brief geschickt.

Darin teilte der Mediziner dem Musiker mit, "dass er nicht möchte, dass ich zu diesem Zeitpunkt auf Tournee gehe". Er solle stattdessen in der Nähe bleiben, "um einige weitere Tests durchzuführen". Weitere Details verrät der 51-Jährige nicht. Im Clip entschuldigt er sich bei seinen Fans und gibt sich zuversichtlich: "Ich freue mich darauf, das so schnell wie möglich wiedergutzumachen."