Die "Sieben Schwestern"-Reihe von Lucinda Riley

Eine emotionale Familiensaga, in der ganz große Gefühle im Mittelpunkt stehen und die es schafft, mitten ins Herz zu treffen, ohne (allzu) kitschig zu werden: Es geht um sieben Schwestern, die allesamt von ihrem Vater adoptiert wurden und deshalb ihre wahren Wurzeln nicht kennen. Aufgewachsen sind sie in einem stattlichen Herrenhaus am Genfer See.

Als der Vater überraschend stirbt, hinterlässt er jeder seiner Töchter einen Hinweis auf ihre Vergangenheit. Reisen in weit zurückliegende Zeiten beginnen, im Rahmen derer so manche Geheimnisse gelüftet werden ... Erschienen im Goldmann Verlag.

