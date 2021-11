Hitze

Der New York Times-Bestseller der jungen Autorin Raven Leilani ist einer der großen Bücher-Hits 2021 (Originaltitel: "Luster"). Die Geschichte der 23-jährigen Schwarzen Edie ist so scharfsinnig wie amüsant und setzt sich mit Themen wie Lust und Genuss ebenso auseinander wie mit Alltagsrassismus und der dringlichen Frage, was es bedeutet, heutzutage jung zu sein.

