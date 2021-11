Es ist mal wieder soweit: Österreich hat es leider erneut in den Lockdown "geschafft". Regierung und Landeshauptleute haben sich am vergangenen Freitag nach zähem Ringen auf einen Lockdown für ganz Österreich geeinigt. Die Schließungen sollen maximal 20 Tage dauern, wobei nach zehn Tagen evaluiert wird. Der Lockdown endet "automatisch" am 13. Dezember, Veranstaltungen aller Art sind in der Zwischenzeit abgesagt bzw. werden verschoben.