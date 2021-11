Virtueller Christkindlmarkt zugunsten von Menschen in Not

Daher hat die Caritas heuer einen virtuellen Christkindlmarkt aufgebaut und lädt in der Vorweihnachtszeit dazu ein, diesen zu besuchen und dabei zum Beispiel einen virtuellen Glühmost für den guten Zweck zu trinken oder Waldviertler Mohnzelten zu Gunsten von Menschen in Not zu kaufen.

Damit hat man zwar keinen unmittelbaren kulinarischen Genuss, allerdings das gute Gefühl, jemand anderem damit geholfen zu haben.