Du hast schöne Erinnerungen an das Schulfach Bildnerische Erziehung, aber schon jahrelang keinen Pinsel oder Zeichenstift mehr in der Hand gehabt? Keine Sorge, jeder und jede kann Kunst erschaffen. Ist ja nicht schlimm, wenn man kein Picasso oder keine Frida Kahlo ist. Hauptsache, man hat Spaß und erlebt diesen gewissen Flow – wenn die Zeit verfliegt und man einfach nur genießt, was man tut. Und gerade im Lockdown ist dieses Gefühl Gold wert!