"Licht und Farbe, Klang und Architektur, Nebel und Stille. Eine metaphysische Erfahrung von Zeit und Raum - losgelöst von Sprache, Plot und Figuren", wirbt das Haus für das Theatererlebnis, das nun auch in den Wohnzimmern spürbar gemacht werden soll. "War 'Der Raum' damals als eine Verbeugung vor der Geschichte des Volkstheaters und dessen zahlreichen Mitarbeiter*innen geplant, ist die Inszenierung nun zu einer Chiffre für Theater in Corona-Zeiten geworden. Was dann vielleicht bleiben wird, ist die Erkenntnis, dass nicht wir es sind, die den Raum bestimmen, sondern der Raum uns", so die Ankündigung.