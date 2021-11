Volkstheater-Entscheidung "nachvollziehbar"

Dennoch sei die Entscheidung des Volkstheaters nachvollziehbar. "Wir brauchen als Theater einen Planungshorizont, keinesfalls umsetzbar ist für uns die bereits erlebte Kurzfristigkeit und Kurzatmigkeit bei den Entscheidungen im Umgang mit Veranstaltungen in den Pandemie", so die Pressesprecherin des Burgtheaters. Darüber gebe es Einigkeit unter den Häusern, die natürlich auch im Austausch über diese Thematik seien. Die Proben für die geplanten Premieren werden jedenfalls fortgesetzt. Als neuer Premierentermin für "Die Ärztin" wurde heute der 23., für "Monster" der 29. Dezember angekündigt.

"Wir warten ab, was am 1. Dezember passiert", zeigte sich auch Franz Patay, VBW-Geschäftsführer und Präsident des Wiener Bühnenvereins, abwartend. In Hinblick auf die Prognosen zur Entwicklung der Corona-Zahlen beziffert er die Wahrscheinlichkeit einer Öffnung seiner Häuser mit 13. Dezember allerdings gering. "Wir rechnen eher mit einer Verlängerung des Lockdowns", so Patay. Derzeit hat man im Theater an der Wien für den 14. Dezember noch die Premiere von "Giulio Cesare in Egitto" eingeplant. Sollte diese nicht stattfinden können, werde man die Produktion gemeinsam mit dem ORF aufzeichnen und im Fernsehen ausstrahlen. Auch für "Cats" im Ronacher ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit 14. Dezember geplant.