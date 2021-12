2. Bau einen (Tanz-)wettbewerb ein

Mach deinen Parkettboden zur Tanzfläche! Zwar hat der Lockdown den Vorteil, dass du dein ganzes Zimmer für dich hast und dich so richtig austoben kannst, vielen von uns fehlt dann aber doch der hautnahe Körperkontakt. Damit du ein bisschen Abwechslung in deinen Dance-Moves erfährst, kannst du ganz einfach einen Tanzwettbewerb einbauen. Am besten legst du in deiner Party-Group zuvor eine Jury fest, die mit einem Ranking die besten Choreografien bewertet! Fehlt es dir dafür an Kreativität, kannst du dir Inspiration auf TikTok holen: