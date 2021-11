Weihnachtsmarkt zuhause: So gelingen Punsch, Glühwein & Co

Gebrannte Mandeln einfach zubereiten

Für ca. 300 g gebrannte Mandeln

120 g Zucker

100 ml Wasser

1 Pck. Vanillinzucker

1 Prise Zimt, Kardamom und Nelkenpulver

200 g Mandeln (blanchierte oder mit Schale)

Wasser und Zucker in einem flachen Topf vermischen und aufkochen. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, fügt man die Mandeln und die Gewürze hinzu. Wer ein Zuckerthermometer besitzt, ist ein wenig im Vorteil, denn erst bei 150 Grad beginnt das Karamellisieren. Alle, die die Temperatur nicht messen können, müssen halt so lange rühren, bis der Zucker zuerst trocken und dann zu Karamell wird. Alles in allem kann das schon acht Minuten dauern – also nicht verzagen. Karamell nicht zu dunkel werden lassen, sonst schmecken die Mandeln verbrannt!

Die Mandelmasse verteilt man auf einem Stück Backpapier, das man mit etwas Öl eingepinselt hat. Ein wenig abkühlen lassen und dann mit dem Messer grobe Stücke trennen.