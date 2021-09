Dabei wartet man mit einigen Neuerungen auf: So gibt es mit Russland diesmal erstmals ein Gastland, darüber hinaus startet die Veranstaltungsreihe "Buch Wien Debatte". Der Österreichische Buchpreis wird im Vorfeld der Messe am 8. November verliehen.

"Die Entscheidung, die Buch Wien 2021 stattfinden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität", heißt es dazu in der Ankündigung. "Die Buchbranche hat in den vergangenen Monaten enormen Einsatz gezeigt und die Krise gut gemeistert. Dennoch sind gerade Buchmenschen auf persönlichen Austausch angewiesen und dieser wird nun auf der größten Buchmesse in Österreich endlich wieder möglich." Durch das vorliegende Hygienekonzept soll die "Buch Wien" zu einem sicheren Ort für Begegnungen werden.