Verleihung des ersten k.at Podcast Awards

Mit dem Award soll die vielfältige Podcast-Szene Österreichs ins Rampenlicht rücken und zeigen, was die heimischen MacherInnen, PodcasterInnen und Content CreatorInnen draufhaben. Die GewinnerInnen der zehn Kategorien werden in geschlossenem Rahmen am 13. November ausgezeichnet.