Messen starten wieder ab März 2022

Am 12. März geht die 3. Auflage der Golf-Messe an den Start. "Das lange Warten hat ein Ende. Wir sind immer mit Optimismus am Abschlag gestanden", wird Ludwig Büll, Geschäftsführer der Z + K Messen & Kongresse GmbH in einer Aussendung zitiert.

Sehr positiv gestimmt zeigte man sich auch bei der Congress Messe Innsbruck (CMI). Alle vier im Frühling geplanten Messen können wie geplant stattfinden, meinte ein CMI-Vertreter. Allerdings steht hier der nächste Termin erst im April an.