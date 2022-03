Kunstmesse Spark Art Fair 2022 zeigt mehrheitlich Künstlerinnen

Die Künstler sind heuer laut van der Heuvel sowohl internationaler als auch mit 52 von 99 Positionen mehrheitlich weiblich. Das weibliche Geschlecht war denn auch in mehreren Werken Thema: Die Wand der Slowakin Jana Želibská wurde von metallisch glänzenden Vaginas dominiert, auch in Bildern weist sie auf das weibliche Geschlechtsteil hin. Melanie Ebenhochs bunte, runde Werke mit mittiger Erhebung sind zwar - so die Galerie Martin Janda - Hüten nachempfunden, ließen aber auch eine Assoziation mit Brustwarzen zu. Ausgehend davon thematisiert die Österreicherin mithilfe von Szenen eines Film noir unter anderem die Rolle von Frauen im Film. Um auf das "Verschwimmen" in Zeiten des "Social-Media-Wahns" hinzuweisen, porträtierte sich Christiane Peschek an der Wand der ALBA Gallery in verschwommenen, weich wirkenden Bildern selbst.