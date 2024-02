Die Art at the Park-Messe

Die Kunstmesse "Art at the Park" verspricht auch dieses Jahr wieder ein beeindruckendes Erlebnis für Kunstliebhaber:innen zu werden. Vom 22. bis 25. Februar verwandelt sich das luxuriöse Park Hyatt Hotel in Wien bereits zum dritten Mal in eine Bühne für bedeutende Werke renommierter Künstler.