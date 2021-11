10 spannende Messen über Wohnen und Bauen in Österreich

Bauen + Wohnen (Salzburg und Wien)

Die beliebte Fachmesse machte bisher nur in Salzburg Station, 2022 wird sie erstmals auch in der Messe Wien stattfinden. Der rege Austausch zwischen AusstellerInnen und BesucherInnen steht im Zentrum dieser Fachmesse über wirklich alles, was mit Hausbauen und Wohnen zu tun hat: von der Planung und Finanzierung über Außengestaltung und Inneneinrichtung bis hin zu Keller und Dach, Neubau, Umbau, Sanierung oder Renovierung. Hier bleiben keine Fragen und Wünsche offen.

