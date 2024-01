Motto "Die Stadt im Dialog"

Das kuratorische Konzept steht unter dem Motto "Die Stadt im Dialog". Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler, die gemeinsam das Curatorial & Advisory Board leiten, dem auch die Athener Kuratorin Marina Fokidis und der Züricher Kurator Christoph Doswald angehören, zeigten sich von der hohen weiblichen Beteiligung "besonders" erfreut. Diese liege bei rund 70 Prozent.

Neben internationalen Galeriegrößen werden bei der Messe neue Positionen von aufstrebenden Ausstellern in den Fokus des Interesses gerückt. Mit der Konzeptkünstlerin Anna Jermolaewa ist auch Österreichs Beitrag für die 60. Kunstbiennale in Venedig als Einzelpräsentation vertreten. Sowohl bei den Galerien als auch bei den teilnehmenden Kunstschaffenden sei der internationale Anteil gewachsen, hieß es in einer Aussendung.