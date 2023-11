Die "My Fair Lady" soll unter der Regie von Simon Eichenberger, der bereits 2022 in Mörbisch "The King and I" inszeniert hatte, ins Heute transponiert werden und nicht 1912 spielen. Schauplatz ist nun das London des Jahres 2020. "Wir werden sehr auf Diversity achten", versprach Haider ein authentisches Abbild der britischen Metropole. Für die Adaption zeichnet der Autor und Kabarettist Johannes Glück verantwortlich. 105.000 Karten sind dabei entweder bereits verkauft oder reserviert.

