Wie entstand ein Musical mit Meat-Loaf-Hits?

Der junge Jim Steinman schrieb noch während seiner College-Zeit das Musical “Baal”, aus dem sich ein Jahr später “The Dream Engine” und 1977 “Neverland” entwickelte. Im selben Jahr erschien das Meat-Loaf-Album “Bat Out of Hell”. Der Stoff entwickelte sich von "Baal" über Peter Pan hin zu einer post-apokalyptischen Dystopie. Ursprünglich als Peter-Pan-Adaption gedacht, wurde daraus (auch aus rechtlichen Gründen) eine eigenständige (Liebes-)Geschichte, wenn auch ein paar Elemente aus Barries "Peter Pan" wiederverwendet wurden, etwa die ewigjunge Straßengang „The Lost“ in Anlehnung an Pans "Verlorene Jungen", oder das rebellierende Paar Strat und Raven, das nach Vorbildern wie Peter Pan und Wendy oder Romeo und Julia kreiert wurde.

2017 feierte das Musical “Bat Out of Hell” in Manchester schließlich Premiere und eröffnete im Juni selben Jahres im Coliseum in London. Im Soundtrack dabei ist natürlich auch der Meat-Loaf-Klassiker "I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)."