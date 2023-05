Pompöse Neuproduktion

Die Neuauflage von Cameron Mackintosh beeindruckt mit vielen spektakulären Spezialeffekten, der beliebten Geschichte und der atemberaubend romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber, mit allen weltbekannten Songs wie u.a. “Die Musik der Nacht”, “Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, "Mehr will ich nicht von dir" oder "Maskenball" – mit einem großen Ensemble, selbstverständlich begleitet vom VBW-Orchester ebenfalls in großer Besetzung.