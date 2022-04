Shakespeares Klassiker neu erleben

De Geschichte selbst soll einen neuen Twist bekommen, der sich vom altbekannten Drama deutlich abhebt: Das Musical beleuchtet nämlich den Ursprung der Familienfehde zwischen den Capulets und Montagues. Wieso hassen sich die beiden Häuser eigentlich bis aufs Blut? Und kann man diesen negativen Kreis vielleicht sogar durchbrechen? ... Die Handlung wird in die Gegenwart versetzt, Musik und Bühnenbild bringen Shakespeares Klassiker also ins 21. Jahrhundert. Nicht zuletzt profitiert die Rolle der Julia davon, die eine deutlich stärkere Frauenfigur werden soll und zur Abwechslung mal ihr Schicksal selbst bestimmen wird.

In punkto Gesang und Schauspiel darf sich das Publikum auf hohes Niveau freuen, insbesondere die stimmgewaltige Anna Zagler wird eine Julia, die man so schnell wohl nicht vergessen wird. Wie die Chemie zwischen ihr und ihrem charmanten Partner Eike N.A. Onyambu auf der Bühne sein wird, kann man im Juni in Winzendorf selbst in Augenschein nehmen. Hochkarätige DarstellerInnen wie Axel Herring (Lord Capulet), Rebecca Soumagné (Fürstin), Ronald Tettinek (Pater Lorenzo) und Benjamin Oeser (Paris) ergänzen den Cast.