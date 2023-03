Im vierten Versuch soll es nun klappen: Die eigentlich bereits für 2020 geplante und mehrfach verschobene Österreichtournee des "Pippi Langstrumpf"-Musicals startet am 1. April in Leonding. Am Dienstag präsentierte nicht nur das Kreativteam die Produktion, auch Maria Persson, die Annika-Darstellerin aus der Kultserie, war in Wien vor Ort. "8.000 Kinder haben sich damals für die Rollen beworben, aber ich war mir sicher, dass ich es schaffen werde", erinnerte sie sich.