Larson zählt zu den großen Innovatoren des Musicals. "tick, tick ... BOOM!" wurde im September 1990 Off-Broadway aufgeführt. Larson zeigte die Show als "rock monologue", zu dieser Zeit eine neue Form des Theaters. Seinen großen Durchbruch und Erfolg durfte er nicht genießen: Just am Premierentag seines gefeierten und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Musicals "Rent" am Broadway starb er am 25. Jänner 1996 knapp vor seinem 36. Geburtstag. Die Volksoper betritt mit der Inszenierung seines posthum aufbereiteten Musicals, wie sie selbst betont, neue Pfade.

Eine Prise Rock and Roll steht ihr jedenfalls gut - und schlussendlich ist "tick, tick ... BOOM!" immer noch ein Musical.