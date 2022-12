Rund 65 Jahre nach ihrer Uraufführung soll eine neue Version der "West Side Story" um die Welt gehen. Ab 31. Jänner 2023 wird das Musical bis 5. Februar sieben Mal in Wien (Stadthalle, Halle F) aufgeführt. Die Produktion setzt auf Tradition.

1957 wurde der Stoff in New York uraufgeführt. Angelehnt an Shakespeares Klassiker "Romeo und Julia" geht es um zwei rivalisierende Straßengangs an der damals noch von Arbeitern und Einwanderern geprägten Upper West Side und darum, wie der Amerikaner Tony, ein früherer "Jet", sich in die Puertoricanerin Maria aus dem Dunstkreis der "Sharks" verliebt.