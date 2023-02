Traditionelle Inszenierung

"Wir lassen das Stück nicht auf dem Mond spielen", hatte Price während der Vorbereitungen gegenüber der APA klargestellt, dass man sich bei einem Klassiker wie der "West Side Story" als Regisseur in puncto Aktualisierungen zurückzunehmen habe: "Ein Stück wie die 'West Side Story' braucht meine Hilfe nicht." Dabei stellt die Arbeit auch in ihrer klassischen Fassung unter Beweis, dass die Themen des Stücks bis heute - man ist geneigt zu sagen: leider - hochaktuell sind. Vorurteile gegenüber Zugewanderten, das Auseinanderklaffen zwischen Idealen der Gesellschaft und der Realität am Boden, Gewalt unter Abgehängten, das Verzweifeln der Jugend an den Umständen.

Verhandelt werden diese Themen bei der "West Side Story" allerdings nur zum Teil verbal oder in den Lyrics, sondern nicht zuletzt mit dem Körper. In nur wenigen Musiktheaterwerken kommt dem Tanz eine so zentrale Rolle zu, ist dieser doch Kommunikationsmittel zwischen den Proponenten. Die nun in Wien präsentierte Inszenierung ist dabei derzeit die einzige weltweit, die mit der Originalchoreografie des 1998 verstorbenen Jerome Robbins arbeitet, der einst mit Bernstein, Buchautor Arthur Laurents und Texter Stephen Sondheim jenes Quartett bildete, das den Meilenstein des Genres aus der Taufe hob.