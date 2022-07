Bereits seit 2014 verwandeln internationale KünstlerInnen im Rahmen des Calle Libre Festivals jährlich Wiener Hauswände in bunte Kunstwerke. In seiner 9. Ausführung findet das Festival für urbane Künste dieses Jahr erstmals in einem festgelegten Areal, statt punktuell in der Stadt verteilt, statt. Der Fokus der künstlerischen Gestaltungen liegt diesmal auf der Natur.