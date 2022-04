Wer Lust auf einen Ausflug ins Weinviertel hat, kann diesen im Mai sogar mitten in Wien erleben:

Der bereits bekannte Marchfeld-Tag findet heuer erstmals zweitägig statt, und zwar am 12. und 13. Mai. Ergänzt wird dieses Event durch den Donauraum-Tag am 11. Mai. Stellvertretend für das gesamte Weinviertel wollen die beiden Regionen Weinviertel Donauraum und Marchfeld im Weinviertel somit für drei erlebnisreiche Tage in der Bundeshauptstadt sorgen. Von der Korn- & Gemüsekammer Österreichs bis zur traditionellen Heurigenkultur und exzellenten Weinen reicht die Bandbreite, die dem Wiener Quellmarkt präsentiert wird.