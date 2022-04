Markus Poschner leitet Osterkonzerte der Wiener Symphoniker

Markus Poschner, seit 2017 Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz, wird die beiden Osterkonzerte "Frühling in Wien" der Wiener Symphoniker leiten, haben die beiden Orchester verkündet. Der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada war heute, Dienstag, mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zurückgetreten. "Er ist eine ausgezeichnete Wahl für dieses abwechslungsreiche Programm", sagte Intendant Jan Nast in einer Aussendung über Poschner.

"Ich freue mich sehr, dass Markus Poschner so kurzfristig einspringen wird und nach zehn Jahren wieder zu den Symphonikern zurückkehrt", so Nast weiter. Die Konzerte finden am Samstag, den 16. April, und Sonntag, den 17. April, im Wiener Musikverein statt, das Programm bleibt unverändert.